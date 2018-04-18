Криминальный авторитет задержан в Витебске

18 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске задержали двух представителей криминалитета региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Задержания проводились 5 и 9 апреля при силовой поддержке ОМОНа.

Так, 5 апреля был задержан неоднократно судимый житель областного центра 1965 года рождения, который в криминальной среде позиционировал себя как "смотрящий за Витебском". Известно, что в день задержания он подстрекал двух граждан к даче взятки должностным лицам прокуратуры и суда Витебска. Сумма в $4,5 тыс. и Br600 должна была помочь благоприятно решить вопрос по изменению меры пресечения и назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в отношении обвиняемого, содержащегося в СИЗО Витебска. Задержанному удалось завладеть частью этих денег.

6 апреля в отношении витебчанина возбуждено два уголовных дела: по ч.5 ст.16, ч.2 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки в крупной размере) и ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере). Санкции указанных статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Обвиняемый заключен под стражу и водворен в СИЗО Витебска.

По имеющейся информации, это не единичный случай подстрекательства к даче взяток и мошенничеств с его стороны. Руслан Баязитов пояснил, что задержанный является представителем криминалитета старой формации, имеет обширные связи среди уголовных авторитетов на постсоветском пространстве.

Фото УВД Витебского облисполкома

Второй задержанный (на фото) - неработающий ранее судимый витебчанин 1976 года рождения. Он с 2016 по декабрь 2017 года мошенническим путем завладел крупной суммой денег местного жителя. Обвиняемый вызвался "оказать содействие" в возврате денег должником, используя свой мнимый авторитет в криминальных кругах. Денежные средства должник стал возвращать, но до кредитора они так и не дошли. В результате должник вынужден был обратиться в управление по борьбе с организованной преступностью. Кроме того, путем вымогательства под угрозой применения насилия и с применением насилия принуждал потерпевшего оплачивать кредит в размере более Br2 тыс., оформленный на иное лицо. Деньги перечислялись на банковскую карточку подозреваемого, были и наличные платежи - ежемесячно он получал от жертвы $150, в том числе за так называемое криминальное покровительство.

Витебским ГОСК 9 и 11 апреля в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупной размере), ч.2 ст. 208 УК (вымогательство с угрозой применения насилия и применением насилия). Санкции указанных статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Обвиняемый арестован и водворен в СИЗО Витебска. Правоохранители проверяют информацию о совершении им аналогичных преступлений ранее. Граждане, пострадавшие от противоправной деятельности мужчины, могут сообщить информацию по телефонам 8(029) 714 44 25, 8(0212) 66 50 44, 67 48 76 или 8(033) 399 80 44. -0-