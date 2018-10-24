24 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Кроссовер насмерть сбил велосипедиста в Городокском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла сегодня утром. Водитель Nissan Qashqai в деревне Лесогорская наехал на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части 18-летнего велосипедиста. В результате ДТП он погиб на месте.

По факту аварии проводится проверка.-0-