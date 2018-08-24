24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кроссовер сбил насмерть велосипедиста в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария произошла 23 августа около 21.30 на 118-м км трассы М4 Минск - Могилев. "Водитель за рулем Hyundai ix35 ехал в направлении Могилева и сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. В результате 50-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Велосипед сзади световозвращателем обозначен не был", - рассказали в ГАИ.

Как отметили в Госавтоинспекции, за январь-июль текущего года на дорогах Беларуси было совершено 137 наездов на велосипедистов, 13 человек погибли и 49 были травмированы. Почти половина аварий произошла по вине самих велосипедистов - 60 ДТП (на 17,8% меньше по сравнению с 2017 годом). В 13 случаях водители двухколесного транспорта находились в состоянии опьянения. "Велосипедисты обязаны быть в разы внимательнее и осторожнее других участников дорожного движения. Однако и водители транспортных средств должны признавать, что велосипед - это полноценное средство передвижения, которому в некоторых случаях разрешено двигаться по дороге. Главная задача водителей - быть внимательными при перестроениях, совершении маневров и других действий, которые могут повлечь столкновения с двухколесными транспортными средствами", - подчеркнули в ГАИ.-0-