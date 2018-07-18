Кровли более 20 домов повреждены в Беларуси из-за непогоды

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровли более 20 домов повреждены 17 июля в Беларуси из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе Минской области. Повреждены кровли 24 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 6 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 44 случая падения деревьев - в Минске 29 случаев, в Гродненской области 2, в Минской 5 и в Могилевской 8, повреждены 16 легковых автомобилей", - проинформировали в МЧС. Пострадали два человека - в Минске по улице Кальварийской, 1 в результате опрокидывания порывом ветра торговой палатки травмированы мужчина и женщина, они были госпитализированы.

Улицу Революционную в Минске опять подтопило Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная. "Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.

Непогода в Минске привела к остановкам транспорта По данным предприятия "Минсктранс", с 20.10 до 20.50 на улицах Московская и Мясникова не могли проехать автобусы маршрутов № 24, 38, 65, 73, 163. Примерно в это же время ливень привел к остановке на 15 минут трамваев по проспекту Машерова на маршрутах № 3,5,6,11.

Павильон сместился из-за грозы в Минске, пострадали студенты В результате происшествия ушибленные раны головы получили студенты - парень и девушка 1998 года рождения. Они госпитализированы в больницу.

Дождь в Минске подтопил 3 административных помещения, многоквартирный жилой дом, 3 участка дорог и пешеходную зону по улицам Революционной и Комсомольской. Приостанавливалось движение (до 55 минут) 5 троллейбусных и 8 автобусных маршрутов. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, распиливали и убирали упавшие деревья.

Также17 июля в 18.20 спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Подлипяны Островецкого района Гродненской области. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и обшивка рядом стоящего жилого дома. Предполагаемая причина пожара - удар молнии. В 21.35 спасателям сообщили о пожаре в Ивацевичах Брестской области. Горел жилой деревянный дом на улице Черткова. Рассматриваемая версия причины пожара также разряд молнии. Огнем было повреждено перекрытие.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 266 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на утро 18 июля оставались без электроснабжения 7 населенных пунктов.-0-