Кровли более 20 домов повреждены в Беларуси из-за непогоды

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровли более 20 домов повреждены 17 июля в Беларуси из-за непогоды, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 3 населенных пункта в Молодечненском районе Минской области. Повреждены кровли 24 жилых домов, одного объекта соцкультбыта и 6 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 44 случая падения деревьев - в Минске 29 случаев, в Гродненской области 2, в Минской 5 и в Могилевской 8, повреждены 16 легковых автомобилей", - проинформировали в МЧС. Пострадали два человека - в Минске по улице Кальварийской, 1 в результате опрокидывания порывом ветра торговой палатки травмированы мужчина и женщина, они были госпитализированы.
Дождь в Минске подтопил 3 административных помещения, многоквартирный жилой дом, 3 участка дорог и пешеходную зону по улицам Революционной и Комсомольской. Приостанавливалось движение (до 55 минут) 5 троллейбусных и 8 автобусных маршрутов. Работники МЧС и других организаций откачивали воду, распиливали и убирали упавшие деревья.
Также17 июля в 18.20 спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Подлипяны Островецкого района Гродненской области. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и обшивка рядом стоящего жилого дома. Предполагаемая причина пожара - удар молнии. В 21.35 спасателям сообщили о пожаре в Ивацевичах Брестской области. Горел жилой деревянный дом на улице Черткова. Рассматриваемая версия причины пожара также разряд молнии. Огнем было повреждено перекрытие.
По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 266 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на утро 18 июля оставались без электроснабжения 7 населенных пунктов.-0-
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