Кровля корпуса районной больницы в Горках повреждена из-за сильного ветра

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля из металлопрофиля терапевтического корпуса Центральной районной больницы в Горках повреждена из-за усиления ветра (порывы достигали 17 м/с), сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС Беларуси.

Повреждение кровли на площади 150 кв.м произошло 16 июля. Пострадавших нет.

В Могилеве из-за падения дерева по Ленинскому бульвару поврежден легковой автомобиль "Мицубиси Паджеро". Обошлось без пострадавших.

За сутки подразделения областного управления МЧС 25 раз выезжали на места, в том числе один раз - на тушение пожара в Горецком районе и 24 - на оказание технической помощи.-0-