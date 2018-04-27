27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная партия алкогольного полуфабриката обнаружена в Молодечненском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

Сотрудники милиции утром 27 апреля выехали в деревню Вязовец Молодечненского района для проверки поступившей информации. "На одном из подворий было выявлено хозяйственное помещение, приспособленное для производства самопального спиртного, а при более пристальном осмотре дворовой территории - емкости с самогонной брагой. Многотонная емкость с алкогольным полуфабрикатом была вкопана в землю и замаскирована кучей навоза", - рассказали представитель УВД Миноблисполкома.

В общей сложности на территории подворья обнаружено 9,2 тыс. л самогонного полуфабриката, которая уничтожена.

Как отметил правоохранитель, схрон был хорошо замаскирован, из земли торчала лишь горловина, неприметно выведенная наружу. В производственном процессе самопального спиртного использовался также грузовой автомобиль с цистерной, что свидетельствует о масштабах выявленного самогонного производства.

29-летний местный житель, которому принадлежат грузовик, самогонные приспособления и брага, уже попадал ранее в поле зрения милиции по аналогичным причинам. В настоящее время в его отношении проводится административный процесс по поводу нарушений антиалкогольного законодательства и хранению полуфабрикатов для изготовления крепких алкогольных напитков.

"Это второе крупное самогонное производство, выявленное за последние три дня. В среду в лесном массиве на территории Солигорского района при производстве самогона был задержан местный житель. Уничтожено 600 л браги и самогонный аппарат", - отметил Андрей Амбражей.-0-