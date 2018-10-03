Крупная партия браги уничтожена в Дятловском районе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе правоохранители изъяли и уничтожили крупную партию браги. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Самогонщика задержали у деревни Яцуки в лесном массиве. Участковый инспектор милиции РОВД и сотрудники отдела Департамента охраны застигли жителя деревни Новины Новогрудского района за изготовлением самогона. Как проинформировали в МВД, самогонный аппарат был изъят, а партия браги в 3 760 л уничтожена.-0-
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