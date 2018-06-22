22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупная партия гашиша изъята у витебчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Днем 21 июня в Витебске сотрудники по наркоконтролю совместно с милиционерами Департамента охраны задержали местного жителя 1991 года рождения, уже попадавшего в поле зрение правоохранителей из-за проблем с наркотиками. В ходе обыска по месту жительства у него было найдено 43 г опасного наркотического вещества - гашиша.

"Наркотик мужчина приобретал у знакомого и хранил на балконе, с его слов, для личного пользования. Однако есть подозрения, что впоследствии гашиш мужчина планировал продавать, на это указывает крупный объем вещества", - отметил Виталий Сапроненко.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ст.328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).-0-

Фото УВД Витебского облисполкома