21 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупная партия марихуаны изъята у витебчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на неработающего витебчанина 1985 года рождения, в квартире которого обнаружили 117,2 г марихуаны. Наркотики мужчина приобрел в интернет-магазине и прятал на балконе в кроссовке.

В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома