6 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупная партия психотропа изъята у витебчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Молодой человек 1994 года рождения, рабочий одной из строительных организаций города, был задержан 5 июня около 17.00 возле дома №4 по ул.Богатырева. При обыске на его съемной квартире был найден сверток с порошкообразным веществом белого цвета, массой 12,42 г. Как установили эксперты, порошком оказалось особо опасное психотропное веществом - альфа PVP. Правоохранителям ранее не судимый владелец наркотика пояснил, что приобрел его в одном из интернет-магазинов.
"Есть предположение, что молодой человек собирался заняться реализацией психотропа, так как сам наркотики не употребляет, а объем приобретенной им партии относится к крупному размеру", - отметил Виталий Сапроненко.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-
Фото УГКСЭ по Витебской области.
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