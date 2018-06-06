6 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупная партия психотропа изъята у витебчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Молодой человек 1994 года рождения, рабочий одной из строительных организаций города, был задержан 5 июня около 17.00 возле дома №4 по ул.Богатырева. При обыске на его съемной квартире был найден сверток с порошкообразным веществом белого цвета, массой 12,42 г. Как установили эксперты, порошком оказалось особо опасное психотропное веществом - альфа PVP. Правоохранителям ранее не судимый владелец наркотика пояснил, что приобрел его в одном из интернет-магазинов.

"Есть предположение, что молодой человек собирался заняться реализацией психотропа, так как сам наркотики не употребляет, а объем приобретенной им партии относится к крупному размеру", - отметил Виталий Сапроненко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-

Фото УГКСЭ по Витебской области.