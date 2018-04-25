Крупный арсенал нашли на поле в Чашникском районе

25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупный арсенал боеприпасов нашли на поле в Чашникском районе, сообщила БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Работник местного хозяйства при планировании земли под посев на поле возле деревни Заречная Слобода увидел подозрительный ржавый предмет. О своей находке он сообщил руководству, которое и обратилось в милицию. Как оказалось не зря: приехавшие на место саперы нашли арсенал боеприпасов времен войны - около 170 артиллерийских снарядов различного калибра и артиллерийский взрыватель.

Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.

Всего с начала года саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 осуществлено 80 выездов по аналогичным обращениям, во время которых обнаружено и затем уничтожено более 700 взрывоопасных предметов.-0-