28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория по производству метамфетамина ликвидирована в Добрушском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Ранее оперативники наркоконтроля ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина в деревне Лопатино Гомельского района. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий, связанных с выявлением нарколаборатории в Лопатино, сотрудники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Гомельского РОВД установили еще одно место варки метамфетамина", - проинформировал Виталий Пристромов.

В поле зрения милиционеров попал гомельчанин 1977 года рождения. В принадлежащем ему доме в поселке Рассвет Добрушского района правоохранители нашли и изъяли высушенное вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 90,94 г. Экспертиза показала, что это марихуана. В одной из комнат обнаружили лабораторное оборудование и прекурсоры: стеклянные колбы, лакмусовую бумагу, мерную емкость, сверток с порошкообразным веществом, растворители, стеклянные бутыли, 9 полимерных емкостей и стеклянных банок объемом от 10 до 25 л с отходами изготовления амфетамина, 2 резиновых коврика с налетом белого цвета, фольгу, шприцы с содержимым, противогазы, респираторы и т.д.

Установлено, что гомельчанин совместно с приятелем, жителем областного центра 1986 года рождения, организовал в доме лабораторию по изготовлению метамфетамина из прекурсоров, поставляемых из России. Готовый наркотик наркодельцы намеревались сбывать потребителям.

Подельники задержаны. Возбуждено уголовное дело в по ст.328 УК Беларуси.-0-

Фото с сайта УВД Гомельского облисполкома