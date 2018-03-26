Латвиец пытался незаконно ввезти в Беларусь 47,5 тыс. флаконов французской туалетной воды

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Латвии пытался незаконно ввезти в Беларусь 47,5 тыс. флаконов французской туалетной воды, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Следуя из Латвии через пункт пропуска "Бигосово-1", водитель грузового автомобиля "Вольво" представил для таможенного контроля товаросопроводительные документы на партию парфюмерной продукции и флаконов для косметической продукции. По результатам проверки документов и сведений о товаре витебскими таможенниками было принято решение о досмотре транспортного средства. При пересчете флаконов с парфюмерией, фактически перемещаемых в автомобиле, было установлено, что в грузовом отсеке находится 47,5 тыс. флаконов французской туалетной воды, которые не указаны в документах. Стоимость незаконно перемещаемой парфюмерии составила около Br730 тыс.

По этому факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 30% стоимости предмета административного правонарушения.-0-