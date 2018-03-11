Ледовый каток по ул. Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в районе ул. Косарева, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"10 марта при обсуждении текущей ситуации по инициативе УВД коллегиально принято решение приостановить работу крытого катка на пересечении ул. Советская и Головацкого для проведения необходимых проверочных мероприятий," - проинформировал Виталий Пристромов.

Как сообщалось, 10 марта в Гомеле на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Им в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе дети, отпущены из медучреждений домой, одна женщина находится под наблюдением врачей.

По прибытии к месту вызова МЧС было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

Четверо пострадавших в результате падения снега с кровли катка в Гомеле отпущены из медучреждений Всем поступившим в медучреждения пострадавшим в результате падения снега с кровли крытого катка своевременно и в полном объеме была оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе и дети, отпущены из медучреждений.