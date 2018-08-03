Легкий самолет упал в воду в Солигорском районе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет Х-32 "Бекас" упал в воду в Солигорском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании "Авиаграта".
Самолет компании днем 2 августа у г.п.Красная Слобода выполнял авиахимработы над прудами рыбхоза. "По предварительной информации, в винт на достаточно низкой высоте попала птица, поэтому самолет упал. Пилот благодаря высокой квалификации быстро сориентировался и получил лишь царапины", - рассказали в компании. Самолет оперативно достали из воды, у него механические повреждения.
Авиационный инцидент расследуется согласно процедуре.-0-
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