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Легковой автомобиль въехал в подземный переход в Минске, никто не пострадал

Происшествия 16.09.2018 | 10:07
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Мазда" около полуночи въехал в подземный переход на станции метро "Академии наук" в Минске. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в пресс-службе МЧС по городу Минску.

"Cотрудники МЧС выехали по сообщению о том, что автомобиль въехал в подземный переход в результате ДТП на пересечении пр-та Независимости - ул.Сурганова. К счастью, помощь спасателей никому не понадобилась", - отметили в МЧС.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать автомобильная авария на перекрестке у Дома печати, в результате которой столкнулись "Лада Веста" и "Мазда". Последнюю от удара и отбросило в подземный переход.-0-

Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска

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