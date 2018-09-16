Легковой автомобиль въехал в подземный переход в Минске, никто не пострадал

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Мазда" около полуночи въехал в подземный переход на станции метро "Академии наук" в Минске. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в пресс-службе МЧС по городу Минску.
"Cотрудники МЧС выехали по сообщению о том, что автомобиль въехал в подземный переход в результате ДТП на пересечении пр-та Независимости - ул.Сурганова. К счастью, помощь спасателей никому не понадобилась", - отметили в МЧС.
По предварительной информации, причиной инцидента могла стать автомобильная авария на перекрестке у Дома печати, в результате которой столкнулись "Лада Веста" и "Мазда". Последнюю от удара и отбросило в подземный переход.-0-
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска
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