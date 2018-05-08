Легковушка горела на заправке в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка загорелась сегодня утром на заправке в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
На АЗС в Минске по пр.Независимости сегодня загорелась Audi 90. "Cпасатели были на месте уже через 4 минуты после сообщения. Однако помощь работников МЧС не потребовалась - с огнем справились сотрудники автозаправочной станции", - проинформировали в управлении.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности топливной системы авто.-0-
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