Легковушка на М1 столкнулась с двумя машинами, пострадали пять человек

8 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Дзержинском районе на М1 легковушка столкнулась с двумя машинами, пострадали пять человек. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 7 октября в 16.40 на 317-м км автодороги Брест - Минск - граница РФ. Как уточнили в УВД, 60-летний минчанин на автомобиле Kia Sportage ехал в сторону Минска, когда не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на полосу встречного движения. Здесь легковушка столкнулась с Kia Sportage, за рулем которой был 34-летний житель городского поселка Городея, и с Mercedes-Benz 240d с прицепом под управлением 53-летнего жителя Брестской области.

После этого машина виновника ДТП опрокинулась на проезжей части. "Пострадал водитель, его 58-летняя супруга, 38-летняя дочь, а также 12-летняя внучка и 9-летний внук. Все пятеро с различными травмами госпитализированы", - рассказали в УВД. -0-