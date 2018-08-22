Легковушка на МКАД насмерть сбила мужчину

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на МКАД легковушка сбила насмерть мужчину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в районе Партизанского проспекта сегодня примерно в 00.10. "Водитель за рулем Honda CRV ехал в 4-й полосе. Он сбил пешехода, который перелезал разделительное ограждение. В результате ДТП мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.
По факту происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.-0-
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