Легковушка на МКАД насмерть сбила мужчину

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на МКАД легковушка сбила насмерть мужчину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в районе Партизанского проспекта сегодня примерно в 00.10. "Водитель за рулем Honda CRV ехал в 4-й полосе. Он сбил пешехода, который перелезал разделительное ограждение. В результате ДТП мужчина 1980 года рождения скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

По факту происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.-0-