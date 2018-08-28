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Легковушка наехала на ногу мальчика во дворе Гродно

Происшествия 28.08.2018 | 13:03
Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка наехала на ногу шестилетнему мальчику во дворе Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 27 августа во дворе жилого дома по ул. Огинского. Водитель на "Альфа-Ромео" двигался по проезду вдоль припаркованных справа автомобилей. Внезапно из-за них выскочил ребенок. Водитель тормозил, но наезда избежать не удалось: машина наехала на ногу ребенка. Мальчику оказали медицинскую помощь. Травмы, к счастью, оказались несерьезными.

В ГАИ региона еще раз напоминают водителям о том, что в конце августа многие дети возвращаются после загородного отдыха. Поэтому надо быть особенно внимательными при движении во дворах. Юных пешеходов прибавилось, а вот правила безопасного поведения они могли забыть. Родителям также следует напомнить детям азы безопасности. Продолжается и специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Для предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар.-0-

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Теги
авария, автомобиль, ГАИ, Гродно, дети, ДТП
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