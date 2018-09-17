17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила велосипедиста под Лидой. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды областного управления ГАИ.
Авария произошла днем 16 сентября неподалеку от деревни Гончары. Велосипедист двигался по краю проезжей части, в какой-то момент его сбил "Протон".
Мужчина погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются. Водитель легковушки пояснил, что видел велосипедиста, однако рассказать, почему произошел наезд, не сумел.
В ГАИ отметили, что до столкновения легковой автомобиль не тормозил, а позже остановился в 100 м от места происшествия. Возбуждено уголовное дело.-0-
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