Легковушка насмерть сбила женщину в Витебске

9 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске легковушка насмерть сбила женщину, которая переходила проезжую часть. Подробности корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Смертельный наезд на пешехода произошел сегодня около 19 часов на ул. Карла Маркса. В районе пешеходного перехода под колеса автомобиля "Ауди", которым управлял 25-летний водитель, попала местная жительница 1944 года рождения. Женщина погибла на месте ДТП.

Столкновение произошло в момент, когда пешеход уже практически перешла проезжую часть. Водитель пояснил, что не заметил ее.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители просят отозваться очевидцев ДТП. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дороге. Пешеходам следует особо заботиться о своей безопасности в темное время суток.-0-