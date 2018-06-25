25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка ночью врезалась в машину дорожников на МКАД, спасатели деблокировали двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о ДТП на кольцевой поступило спасателям сегодня в 1.46. Авария произошла на 2-м км внешнего кольца МКАД. Столкнулись легковая "Мазда 626" и автомобиль прикрытия дорожных рабочих МАЗ-5337.
"Работники МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля деблокировали водителя и пассажира. С травмами различной степени тяжести и в бессознательном состоянии они были госпитализированы", - проинформировали в МЧС.-0-
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