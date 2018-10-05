Легковушка с женщиной и ребенком перевернулась в Оршанском районе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль с женщиной и 7-летним ребенком перевернулся в Оршанском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня в 13.25. Мать на легковом автомобиле ехала вместе с сыном по автодороге М8 в сторону Могилева. Возле деревни Шатравино Оршанского района водитель при выборе скорости движения не учла погодные условия. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, женщина получила ушибы. Ее сын не пострадал, во время аварии он был в детском удерживающем кресле.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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