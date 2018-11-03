Легковушка сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале ГАИ Минска, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 14:05 водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по ул. Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул. Гамарника, у дома номер 10 по ул. Мирошниченко совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы ДТП сообщили, что ребенок перебегал дорогу, не смотря по сторонам. Мальчик был доставлен в БСМП — медики диагностировали "ушиб поясничной области правой ягодицы". Также на теле ребенка многочисленные ссадины.

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что в большинстве случаев травмирование детей является следствием пренебрежения родителями элементарных мер безопасности ребенка: отсутствие специального удерживающего устройства в автомобиле, упущение малолетних детей из виду во время прогулки вблизи дороги и на дворовой территории, отсутствие должного контроля при пересечении дороги по пешеходному переходу, — поясняет пресс-секретарь УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Уважаемые родители! Напомните своим детям о правилах поведения на улице — вблизи проезжей части, на пешеходных переходах, дворовой территории. Держите малыша за руку при переходе проезжей части, приобретите ему световозвращающий элемент. Отправляясь в поездку, не забудьте про детское удерживающее устройство (автокресло, бустер).

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательными на дороге, соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, дворовой территории. Будьте готовы к внезапному появлению детей! Берегите самое дорогое!-0-