30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила насмерть пешехода в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла утром 29 января на 15-м км автодороги Молодечно - Сморгонь у д.Лебедево. "Водитель на автомобиле "Рено Меган Сценик" ехал в сторону Сморгони и сбил 64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП он с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-
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