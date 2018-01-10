Легковушка сбила перебегавшую дорогу девочку в Мачулищах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 14-летнюю девочку в поселке Мачулищи под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня утром. На ул.Гвардейской Citroen Xsara сбил девочку 2003 года рождения, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-