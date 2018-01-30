Легковушка столкнулась с маршруткой в Могилеве, пострадали два пассажира

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка столкнулась с маршруткой в Могилеве, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 8.00 на ул.Первомайской. По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" при развороте с крайней правой полосы не заметил маршрутку, которая ехала в попутном направлении. Машины столкнулись и оказались на встречной полосе.
"Пострадали два пассажира маршрутки - мужчина и женщина. Мужчину доставили в больницу. Женщина от госпитализации отказалась", - проинформировали в ГАИ.-0-
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