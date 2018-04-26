Легковушка в Березинском районе насмерть сбила женщину

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила женщину в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла 25 апреля около 21.20 у д.Костовщина на 92-м км автодороги М4 Минск-Могилев. "21-летний минчанин за рулем Ford Fusion ехал в сторону Минска и совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - проинформировали в ГАИ.-0-
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