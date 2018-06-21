Легковушка в Брестском районе снесла забор и врезалась в дерево

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе легковой автомобиль снес забор и врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 июня в 23.45. По предварительной информации, 40-летний брестчанин на автомобиле "Ауди А6" двигался по трассе Р94 в сторону агрогородка Томашовка. Проезжая деревню Страдечь, на закруглении дороги водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в ограждение частного дома, затем - в дерево. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы.

В момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, установлено, что за нарушение ПДД к административной ответственности он привлекался 13 раз.

Проводится проверка.-0-