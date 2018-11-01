Легковушка врезалась в троллейбус в Бресте

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель легкового автомобиля врезался в троллейбус, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в утренний час-пик 31 октября. По предварительной информации, автомобилем "Пежо 206" управлял 35-летний местный житель. Напротив автозаправочной станции по улице Московской он врезался в попутно движущийся троллейбус. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Проводится проверка. Установлено, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем "Пежо".-0-

Фото ГАИ Брестской области