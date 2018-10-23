Лидчанин осужден на 5 лет за мошенничество при поставках товаров на торфобрикетные заводы

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидчанин построил незаконный бизнес на посредничестве при поставках товаров на торфобрикетные заводы. За мошенничество и уклонение от уплаты налогов он осужден на пять лет лишения свободы, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Беларуси.

Мужчина в 2013-2015 годах поставлял отечественным предприятиям бывшие в употреблении железнодорожные платформы, профилировщики, вагоны, шпалы и другие товары, которые приобретал в России. Кроме того, он реализовывал различные схемы встречных поставок продукции.

Предприниматель использовал в бухгалтерском и налоговом учетах фиктивные документы от лжепредпринимательских структур о приобретении товарно-материальных ценностей на территории Беларуси и недоплатил в бюджет более Br70,7 тыс. налогов.

Коммерсант завышал реальную стоимость товаров, имели место и другие факты мошенничества и причинения имущественного ущерба. Так, в 2011-2016 годах он обманул должностных лиц субъектов хозяйствования (в том числе государственной формы собственности) и завладел денежными средствами и товарно-материальными ценностями на общую сумму свыше Br211 тыс.

Масштабную незаконную предпринимательскую деятельность пресекли сотрудники Лидской межрайонной финансовой милиции и управления Следственного комитета по Гродненской области.

Приговор вынес суд Лидского района. Житель Лиды признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере), ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.-0-