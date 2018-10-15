15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидчанина, пугавшего пенсионерок самодельной бомбой, приговорили к 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.
Судом Лидского района 12 октября рассмотрено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность для жизни и здоровья людей).
В конце августа мужчина, будучи нетрезвым, смастерил предмет, похожий на взрывное устройство, положил его на скамейку рядом с сидящими соседками-пенсионерками и пообещал привести его в действие. Имитировал приведение в действие своей "бомбы" горе-взрывник с помощью пульта от детской игрушки.
Мужчину признали виновным. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.46 BYN
|2.448 BYN
|2.458 BYN
|USD
|2.1177 BYN
|2.111 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2257 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN