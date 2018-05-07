Лидчанка занималась незаконной продажей серебряных изделий

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде следователи возбудили уголовное дело за незаконный сбыт серебряных изделий, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сотрудники милиции задержали 45-летнюю жительницу Лиды у нее в квартире после противозаконного сбыта пары серег и браслета общей стоимостью Br90. При обыске было обнаружено и изъято свыше 240 ювелирных изделий из серебристого металла предварительной стоимостью свыше Br10 тыс.

Выяснилось, что с конца 2016 года по февраль 2018-го женщина незаконно реализовывала серебряные изделия. Они были ввезены из-за рубежа и не имели государственных пробирных клейм Республики Беларусь или бывшего СССР.

"В октябре 2016 года в ателье по ремонту одежды она реализовала индивидуальному предпринимателю пару серег, подвеску и кольцо на общую сумму Br50. Ей же в феврале 2017 года сбыла два кольца на общую сумму Br70. В октябре 2017 года около жилого дома в Лиде сбыла пенсионерке две цепочки и две подвески на общую сумму Br72, а в ноябре того же года в здании средней школы реализовала заместителю директора цепочку за Br33", - рассказал Сергей Шершеневич.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи и сотрудники милиции продолжают установление фактов сбыта ювелирной продукции подозреваемой. Назначены экспертизы для определения стоимости изъятых изделий, установления состава металлов и наименований камней в украшениях.

Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Постоянного места работы не имеет. Для обеспечения возможной конфискации на ее имущество наложен арест.-0-