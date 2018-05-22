22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лишенная прав витебчанка пыталась получить новые документы на имя сестры, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В январе текущего года 32-летняя женщина лишилась водительских прав сроком на 3 года за управление автомобилем Nissаn Jukе в состоянии алкогольного опьянения. Тогда она решила получить новые документы с помощью данных сестры, у которой не было автомобиля. Злоумышленница надеялась, что родственница не заметит этот факт.

В марте текущего года обвиняемой удалось пройти медкомиссию и получить водительскую справку на имя сестры, но со своей фотографией. Затем женщина приехала на личном автомобиле в УГАИ и обратилась для замены документов, предоставив паспорт, водительское удостоверение сестры и талон к нему, медицинскую справку с чужими установочными данными и своей фотографией.

Получить новые документы она не смогла - выезжая со стоянки от здания, ее остановил сотрудник ГАИ. Женщина представилась с помощью анкетных данных сестры и предъявила документы на автомобиль, пояснив, что водительское удостоверение и талон к нему отдала на замену. Между тем сотрудник ГАИ уже располагал сведениями о ее личности. Он видел, как женщина парковалась на автомобиле Nissаn Jukе и вспомнил, что ранее она была лишена водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении витебчанки возбуждено по ч.1 ст.380 УК РБ. Предварительное расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-