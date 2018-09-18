Лобовое ДТП в Вороновском районе: мама погибла, пятилетний сын в реанимации

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла днем 17 сентября неподалеку от деревни Заболоть Вороновского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Девушка на "Мазде" выехала на встречную полосу. Водитель "Рено" пытался объехать ее по своей обочине, однако столкновения избежать не удалось.
В "Рено" ехала семья гродненцев. На заднем сиденье в бустере сидел пятилетний мальчик, рядом ехала его мама. Обоих доставили в реанимационное отделение. Спустя два часа женщина скончалась. Мужчина-водитель также госпитализирован: он доставлен в хирургическое отделение больницы.
Обстоятельства ДТП выясняются. Как рассказала водитель "Мазды", ее ослепило солнце.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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