Лобовое столкновение микроавтобусов под Ивье: оба водителя неоднократно нарушали ПДД

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Ивьевском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Серьезная авария произошла вечером 12 августа на автодороге Минск-Гродно в Ивьевском районе. На 133-м км трассы столкнулись микроавтобусы "Фольксваген", под управлением 58-летнего жителя Новогрудка, и "Мерседес", которым управлял 47-летний житель Мозыря.

"В результате ДТП оба водителя, а также находившиеся в автомобиле "Мерседес" 33-летний подменный водитель и четверо пассажиров, 1971-1994 годов рождения, (все - работники строительной кампании из Гомельской и Минской областей) с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в учреждение здравоохранения", - отметил Сергей Шершеневич. Ивьевский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК).

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. Назначены экспертизы. "Собираются материалы, характеризующие водителей транспортных средств. Установлено, что за нарушения требований правил дорожного движения оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Физическое состояние обоих устанавливается", - рассказал Сергей Шершеневич.

Для полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП, следователи просят оказать помощь граждан, прежде всего водителей транспортных средств, видевших момент столкновения автомобилей. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8 (015) 72-40-21, 72-41-04, 72-40-40 или 102.-0-