Лобовое столкновение под Новополоцком: погибли два водителя и пассажирка

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки под Новополоцком погибли два водителя, пассажирка скончалась в больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла в 23.50 9 сентября. На дороге Полоцк-Новополоцк, которая связывает Новополоцк и предприятие "Полимир", столкнулись Volkswagen Transporter и Volkswagen Golf. Легковушка опрокинулась, а микроавтобус съехал в кювет, у него отвалился двигатель. В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии, пассажиров доставили в больницу. Сегодня в 2 часа ночи 44-летняя пассажирка "Гольфа" скончалась. В легковом автомобиле ехали работники "Полимира".

На место ДТП выезжали начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома Михаил Дядичкин, следственно-оперативная группа. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.

ГАИ устанавливает очевидцев аварии и просит звонить по следующим номерам телефонов: 8 (0212) 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.-0-