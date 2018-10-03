Лось спровоцировал массовое ДТП в Кобринском районе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участие нескольких автомобилей произошла в Кобринском районе из-за лося, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 2 октября в 19.25 на автодороге М1/Е30. По предварительной информации, 48-летний житель Березы управлял автомобилем Mercedes-Benz Sprinter и около 19.00 двигался по указанной дороге со стороны Бреста в направлении Минска. На 95-м км он врезался в лося, прекратил движение и выставил знак аварийной остановки.
Перед лежащим на проезжей части животным остановился автомобиль Fiat Punto, за рулем которого находился 28-летний житель Жабинки. В легковушку врезался автомобиль Opel Vectra под управлением 60-летнего жителя Ивацевичей. Из-за столкновения Fiat Punto выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль DAF, за рулем которого находился 56-летний житель Малориты.
В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля Fiat Punto, а также водитель автомобиля DAF с травмами госпитализированы в Кобринскую ЦРБ.-0-
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