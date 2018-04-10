Лжебеременная пинчанка задержана за пьяную езду

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске нетрезвая автоледи соврала сотрудникам ГАИ о беременности, чтобы избежать наказания, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На одной из улиц города в 4.30 7 апреля инспекторы остановили автомобиль "Мерседес", которым управляла 23-летняя местная жительница. Ее физическое состояние вызвало у сотрудников ГАИ подозрения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что девушка села за руль пьяной - 1,5 промилле.

Чтобы избежать наказания, пинчанка сказала правоохранителям, что находится на четвертом месяце беременности, и попросила отпустить ее домой. Однако признание оказалось ложным. В отношении женщины составлен протокол по ч.1. ст.18.16. (вождение в состоянии опьянения) КоАП. Ей придется заплатить штраф в размере 51 базовой величины (1 БВ сейчас равна Br24,5). Также она на три года лишена права управления транспортными средствами.-0-