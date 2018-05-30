30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжериелтор в Бобруйске присваивал деньги клиентов под предлогом помощи в реализации квартир, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты мошенничества выявил Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

В 2010-2015 годах житель Бобруйска оказывал услуги гражданам по покупке и продаже объектов недвижимости, злоупотребляя их доверием. В частности, под предлогом оказания помощи он обманом завладел Br50 тыс. Имея доверенность от владельцев квартир на продажу их недвижимости, бобруйчанин обещал собственникам денежную доплату к той сумме, за которую приобретал им другое жилье, однако присваивал эти деньги. А один житель Бобруйска в результате мошеннических действий лишился трехкомнатной благоустроенной квартиры, рассказали в КГК.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении 39-летнего злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3, 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество).-0-