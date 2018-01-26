Лжесообщение о минировании ПолесГУ ради шутки отправил 23-летний сотрудник вуза

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжесообщение о минировании Полесского государственного университета ради шутки отправил 23-летний сотрудник вуза, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Благодаря четкому взаимодействию сотрудников милиции и работников центра информационных технологий ПолесГУ шутника установили быстро. "Им оказался 23-летний работник университета. Сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска Пинского ГОВД. По словам правоохранителей, пинчанин хотел отправить такой текст своему коллеги и так его разыграть", - рассказали в УВД.

По данному факту проводится дальнейшая проверка. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

В милиции напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение об опасности. Так, согласно ч.1 ст.340 Уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, 24 января в Пинске из здания Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек из-за ложного сообщения о минировании. В МЧС позвонила библиотекарь вуза и рассказала, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании кабинета. На место выехала оперативная группа, из Барановичей вызвали саперно-пиротехническую группу. В здании университета специалисты работали более четырех часов. -0-