23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лжесоцработница обокрала 92-летнюю жительницу Ляховичского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Случай произошел около утром 18 февраля. В дом жительницы деревни Большое Городище 1925 года рождения зашла незнакомая женщина неславянской внешности, представившись социальным работником. Она сказала пенсионерке, что принесла материальную помощь в размере Br50, но поскольку у нее крупные купюры, нужна сдача. В сбережениях бабушки нужных банкнот не оказалось. Тогда незнакомка под предлогом ознакомления с условиями проживания пенсионерки стала ходить по комнатам и незаметно похитила сбережения хозяйки. Когда незваная гостья ушла, та недосчиталась Br80.

По этому факту Ляховичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества, или кража) Уголовного кодекса. Личность злоумышленницы устанавливается.

Правоохранители обращают внимание одиноких пожилых людей на необходимость проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Не следует впускать в дом незнакомцев. Если визитеры представляются работниками социальных, коммунальных и других служб, следует потребовать удостоверение или позвонить в службу и уточнить, действительно ли незнакомец там работает.-0-