Малашко: в оказании помощи пострадавшим в ДТП под Каменцом детям задействованы лучшие врачи

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие врачи Беларуси задействованы в оказании помощи детям, пострадавшим сегодня в ДТП под Каменцом. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль. "Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", - сказал министр. Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов. Из Минска прибыли детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Для решения организационных вопросов и проведения консультаций в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

Как сообщалось, сегодня утром на 54-м км автодороги Р-98 у деревни Мартынюки в Каменецком районе произошло ДТП - столкнулись микроавтобус с детьми из Украины и погрузчик. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате ДТП погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.-0-