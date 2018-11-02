Мальчик чуть не утонул в бассейне в Мстиславле, на тренера завели дело

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле на тренировке по плаванию чуть не утонул 8-летний мальчик, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Мстиславским районным отделом СК возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. "В одном из учебно-спортивных учреждений Мстиславля 26 сентября около 16.30 проходили занятия по плаванию в бассейне среди детей 2-3 классов. 19-летняя тренер-преподаватель ненадолго отвлеклась от ребят, а после обнаружила, что один из мальчиков лежал на глубине 30-40 см под водой лицом вниз. Ребенок был извлечен из воды, ему оказали неотложную помощь, после госпитализировали", - рассказали в СК.

Механическая асфиксия вызвала у мальчика комплекс угрожающих жизни состояний. Сейчас ребенок выписан из больницы, чувствует себя хорошо.-0-