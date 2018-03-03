3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленький ребенок пострадал при ДТП на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 2 марта около 10.00. Водитель на легковой "Ауди-80" ехал в сторону Бреста, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия. "Он выехал на обочину и столкнулся со стоящим микроавтобусом "Мерседес". В результате аварии девочка 2017 года рождения - пассажирка "Ауди" - получила травмы и была госпитализирована в РНПЦ неврологии и нейрохирургии", - проинформировали в ГАИ.
Известно, что девочка находилась на заднем сидении в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности, что уберегло ребенка от серьезных травм.-0-
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