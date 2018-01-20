20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка и грузовик столкнулись в Узденском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 19 января около трех часов дня на автодороге Узда-Теляково-Горбаты. Как проинформировали в УГАИ, "произошло лобовое касательное столкновение машины ГАЗ под управлением водителя 1991 года рождения с маршрутным такси "Мерседес" под управлением водителя 1979 года рождения".

Затем грузовик столкнулся с легковым автомобилем "Сеат", за рулем которого была женщина 1962 года рождения. "В результате аварии водитель "Сеата" с полученными травмами госпитализирована. В аварии пострадали и пассажиры маршрутки. Госпитализированы два парня, 19 и 16 лет. Старший - с тяжелыми травмами", - проинформировали в УГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции обратили внимание, что маршрутка не была оборудована ремнями безопасности. Кроме того, ДТП произошло на участке дороги в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен".-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома