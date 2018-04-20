20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка и тягач с прицепом столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 9.00 на пл. Богушевича. "Столкнулись МАN с прицепом и маршрутка. Обе машины ехали по ул. К.Цеткин со стороны ул. Кальварийской в направлении площади. Водитель маршрутного такси привлечен к административной ответственности за совершенное в результате перестроения ДТП. В аварии никто не пострадал", - уточнили в ГАИ.-0-