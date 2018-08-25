Маршрутка наехала на пенсионерку в Витебске

25 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Маршрутка наехала на упавшую под колеса пенсионерку в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 25 августа. Выйдя из маршрутки, 75-летняя пенсионерка потеряла равновесие и упала с остановки под заднее правое колесо маршрутного такси. Водитель не заметил этого и наехал на женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения, пенсионерку госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводится проверка.-0-