Маршрутка попала в аварию в Полоцком районе

13 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцком районе маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
В ДТП попало маршрутное такси из Новополоцка. Около 11 часов, проезжая деревню Экимань, водитель микроавтобуса (мужчина 1970 года рождения) во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулся с попутным автомобилем, совершавшим левый поворот. После этого маршрутка еще въехала в "Волгу", которая стояла на обочине, и съехала в кювет.
На момент ДТП в микроавтобусе находились 5 пассажиров, один из них (житель Полоцка 1955 года рождения) получил переломы ребер.
Правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. -0-
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